Ten Hag: «É de loucos questionar a liderança de Bruno Fernandes»

Bruno Fernandes deu a vitória ao Manchester United diante do Aston Villa, apontado o único golo da partida, e no final recebeu elogios de Erik ten Hag, que destacou a postura do capitão dos red devils."É muito resistente. Há duas semanas levantaram-se questões sobre a sua forma de capitanear, o que é de loucos pois ele é um grande líder. Lidera por exemplo e empresta muita energia, vontade e determinação à equipa. Se queres ganhar jogos e troféus, necessitas de futebolistas assim", referiu o treinador do United depois da partida de ontem.