Ten Hag 'implacável' no Man. United: não tolera passes para trás nem quer grupinhos no balneário

O Manchester United regressou na passada terça-feira aos treinos já sob ordens do holandês Erik ten Hag que, segundo o 'The Sun' deixou claras algumas regras - rígidas - para que as sessões de trabalho dos red devils corram da melhor forma.De acordo com a mesma fonte, o antigo técnico do Ajax quer implementar uma filosofia de "comer, dormir, jogar, repetir" na formação inglesa, e para além de querer acabar com os grupos dentro do balneário, "não irá tolerar passes para o lado ou para trás durante os treinos, sendo que os jogadores que o fizerem serão substituídos dos treinos durante um ou dois minutos".Ten Hag alertou ainda para a exigência física que quer impor entre o plantel, e frisou que não vai aceitar linguagem corporal despreocupada. De resto, planeia dar oportunidades aos jovens, e até já avisou os elementos mais experientes que não têm lugar garantido, uma vez que tudo irá depender da prestação nos treinos."Tem existido especial atenção nos exercícios de passe a um, dois toques, em que os jogadores têm de tentar levar a bola para a frente. Se forem para trás ou para o lado muitas vezes, Ten Hag pára o treino e o jogador sai durante um ou dois minutos. Quando ele [Ten Hag] fala, toda a gente ouve. As sessões de trabalho têm sido difíceis mas boas. Quer cansar os adversários ao ter a bola e ao movê-la rapidamente", revelou fonte próxima do Manchester United ao 'The Sun'.