Ten Hag não poupa jogadores do Man. United: «Não foram suficientemente bons»

Erik Ten Hag não poupou nas críticas aos jogadores do Manchester United, após a pesada derrota em Sevilha (3-0) e consequente adeus à Liga Europa."Temos de fazer melhor, é isso que exigo. Não estivemos compostos, nem calmos. Não quebrámos a pressão, quando o fazemos deixamos tantos espaços na defesa e era óbvio desde início como fazê-lo. Perdemos os duelos. Eles tiveram mais paixão, mais vontade e mais disposição. Assim é difícil ganhar jogos", começou por referir o treinador dos red devils à 'BT Sport', após o encontro."Não podemos fugir disso. No domingo vamos ter outra oportunidade e temos de mostrar mais carácter e personalidade. Não teve a ver com eles [jogadores que não foram opção], mas sim com os jogadores que estiveram em campo. Temos de jogar, acredito e confio nos jogadores, mas não foram suficientemente bons", acrescentou, tendo mesmo dito que os seus jogadores não estavam preparados para o encontro da 2.ª mão dos 'quartos' da Liga Europa."Mostrámos muitas vezes coisas boas, mas hoje não estávamos preparados para o jogo. A este nível, a jogar pelo Manchester United, tens de estar preparados para todos os jogos", criticou Ten Hag.O técnico holandês lamentou ainda o facto de os red devils terem falhado a possibilidade de conquistar a Liga Europa. "Esta era uma grande oportunidade para ganhar alguma coisa e deixámo-la fugir. Temos de nos culpar a nós próprios. Não podemos mudar isto. Temos de olhar para domingo, é a próxima oportunidade", concluiu.