Ten Hag 'obriga' jogadores do Man. United a ver vídeos do Man. City, do Chelsea e do Liverpool

O jornal inglês 'The Sun' avança este domingo que depois dos maus desempenhos do Manchester United no arranque da Premier League, o treinador Erik ten Hag 'obrigou' os jogadores durante esta semana a verem vídeos do Chelsea, do Manchester City e do Liverpool.O treinador terá dito aos jogadores para avisarem em casa que iam "sair cedo e chegar tarde", porque é necessário resolver os problemas da equipa.O Manchester United perdeu em casa com o Brighton (2-1) na primeira jornada e foi goleado pelo Brentford na segunda (4-0). E amanhã recebe o Liverpool...