Ten Hag pede consistência: «Jogar bem uma vez não serve de nada»

A luta pela Liga dos Campeões estará hoje ao rubro, com os candidatos Newcastle (3º, 53 pontos), Man. United (4º, 53) e Tottenham (5º, 50 e mais um jogo) em ação.

Os red devils voltaram aos triunfos a meio da semana, no jogo em atraso frente ao Brentford, e Erik Ten Hag quer ver o desempenho repetido esta tarde (12h30) na receção ao Everton. "Há padrões que devem sempre ser alcançados. Quando se está numa liga tão competitiva, a consistência é chave. Jogar bem uma vez não serve de nada. Os jogadores sabem que essa não é a cultura do Man. United", lançou o treinador holandês que voltará a contar com Diogo Dalot e Bruno Fernandes. A grande novidade entre os eleitos será Christian Eriksen, cujo regresso de lesão acontece um par de semanas mais cedo. Em sentido contrário, Luke Shaw (lesão) e Casemiro (suspenso) ficam de fora.