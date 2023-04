Ten Hag rendido a Bruno Fernandes: «É o exemplo de que tens de sofrer e sacrificar-te»

Na terça-feira, a dois dias da visita ao reduto do Tottenham, Ana Pinho partilhou uma foto de Bruno Fernandes que gerou o pânico entre os fãs do Manchester United. O médio português surgia no sofá, com o pé protegido e a seu lado tinha umas muletas. As pistas davam a entender uma lesão potencialmente grave, mas dois dias o português lá estava no relvado do Tottenham Hotspur Stadium para ser titular e até ajudar de forma decisiva num dos golos da sua equipa - num empate a dois golos. Uma recuperação rápida, mas que para Erik Ten Hag mostra o compromisso do português."Foi muito duro, porque isso destaco o Bruno, que não queria de modo algum falhar este jogo. Fez de tudo para estar apto. Acho que ele é o exemplo de que tens de sofrer e sacrificar-te quando queres jogar ao mais alto nível, quando queres atingir algo. Uma vez mais mostrou o grande capitão que é. A forma como assumiu a responsabilidade, mesmo não estando a 100% fisicamente. Mas assumiu o seu papel, foi importante no jogo. Espero que alguns da equipa possam... não digo aprender, mas que o vejam como uma inspiração e façam o mesmo", declarou o técnico, em conferência de imprensa.