Ten Hag revela o que disse no balneário do Man. United ao intervalo do jogo com o Barcelona

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, revelou o que transmitiu aos seus jogadores ao intervalo da vitória frente ao Barcelona (2-1) , numa altura em que os red devils perdiam por 0-1."Enfatizei a crença [na equipa]. A primeira parte foi muito chata. Tínhamos um jogador com espaço, o Casemiro, e não estávamos a aproveitar isso. O Wan-Bissaka estava a ter demasiado espaço no lado direito e não estávamos a aproveitar. Achei que devíamos ser mais corajosos na pressão. Foi isso que destaquei. A segunda coisa [importante] foi a substituição do Antony, que trouxe mais velocidade e confiança", revelou o treinador holandês à 'BT Sport'.O Manchester United acabaria por chegar à igualdade logo aos 47 minutos, por intermédio de Fred - com assistência de Bruno Fernandes. "Ele [Ten Hag] disse-nos que na primeira parte não tínhamos jogado como normalmente jogávamos. Mas na segunda fomos muito melhores, começámos bem e marcámos cedo. Tivemos uma conversa importante com o treinador ao intervalo, mudámos a nossa mentalidade e a segunda parte correu muito bem", explicou o brasileiro.O segundo golo dos red devils, recorde-se, foi apontado por Antony aos 73 minutos.