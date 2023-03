«Ten Hag teve de caminhar em torno das minas de Cristiano Ronaldo»

Dois amigos de Erik ten Hag contaram em declarações ao jornal inglês 'Mirror' que o treinador holandês "andou sobre um campo minado" quando teve de lidar com a situação de Cristiano Ronaldo."O Erik merece o sucesso que está a ter no United. As pessoas não imaginam que ele teve de caminhar sobre terreno minado nos primeiros cinco meses. De início foi um caos no clube. E ainda houve as minas deixadas pelo Cristiano Ronaldo. O Erik foi para o Manchester United porque via potencial neste desafio. Sabem o que é que o Van Gaal lhe disse? 'Erik, o United é uma grande confusão, não vás para lá'", recordou Hans Kraay, antigo médio do Brighton, que jogou com Ten Hag no De Graafschap.E acrescentou: "Mas o Erik não se importou de caminhar em torno das minas do Ronaldo. O mais impressionante é que o Erik tem os pés assentes na terra e não quer ser um treinador que brilha, como outros. Ele não é como o José Mourinho. No primeiro dia de treino foi numa carrinha e levou atrás os seus próprios cones. Isso resume tudo."Clemens Zwijnenberg, por sua vez, é amigo do treinador do Manchester United desde os 13 anos e não esquece as críticas que teve de ouvir sobre Ten Hag. "Costumava 'explodir' em frente à televisão com as coisas que diziam dele. Mesmo antes de ele ir para o United, alguns comentários foram absolutamente escandalosos. Mas o mais impressionante no Erik é que ele não mostra nenhuma emoção relativamente aos seus 'haters'. Penso que no fundo isso até serve para o levar a provar que estão todos errados. Já os calou no passado e está a calá-los outra vez agora."Zwijnenberg acrescentou ainda: "O Erik foi para o United absolutamente convencido que ia ganhar troféus em Old Trafford. Conheço-o, sei o que ele tinha em mente e sei o que ele pretende para os próximos anos no clube."