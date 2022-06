Ten Hag traz lufada de ar fresco ao Man. United e até já pediu um novo... cozinheiro

A época ainda não começou mas Ten Hag já mostrou que será uma lufada de ar fresco no Manchester United. O treinador holandês, que há poucos dias enviou um email ao plantel dos red devils a garantir que não irá tolerar egos dentro do balneário, também já exigiu, segundo a 'Marca', a contratação de um novo... cozinheiro.De acordo com a mesma fonte, o técnico dá "muita importância à nutrição dos futebolistas e quer controlar todos os alimentos que estes consumem". De resto, o jornal espanhol sublinha que Ten Hag "quer profissionais dentro e fora de campo", e já terá avisado que planeia saber tudo sobre a vida privada dos jogadores, para poder controlar os seus hábitos fora do centro de treinos.Recorde-se que o Manchester United anunciou recentemente 11 saídas , entre as quais Cavani, Pogba e Juan Mata em fim de contrato.