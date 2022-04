«Tens 72 horas para deixar o United ou as bombas são detonadas»: as ameaças que aterrorizaram Maguire

Harry Maguire, defesa do Manchester United que esta quarta-feira abandonou a sua mansão em Cheshire depois de receber uma ameaça de bomba por email , está hospedado com a família numa zona segura junto a um colega de equipa, revela o 'The Sun', que adianta também que a mensagem em questão dava 72 horas ao jogador para deixar os red devils."O Harry e os seus companheiros recebem ameaças de morte frequentemente nas redes sociais, mas isto foi diferente. O email dizia que tinham sido instaladas três bombas em sua casa e que ele tinha 72 horas para deixar o United ou seriam detonadas. Um ato de ódio e um abuso", explicou fonte próxima do jogador ao diário britânico.O central inglês encontrava-se no centro de treinos dos red devils quando surgiu a ameaça - enviada para o email do seu agente -, e dirigiu-se imediatamente para casa, onde estavam a sua namorada [Fern Hawkins] e as duas filhas. "A Fern já não se sente segura. Cansou-se do abuso que o Maguire recebe. É implacável, pessoal e sem sentido. São uma família próxima, e o Harry sempre as colocou em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo recusa-se a ceder ao ódio", frisou a mesma fonte.Recorde-se que a polícia já realizou diversas buscas em casa de Maguire, sempre sem encontrar qualquer sinal de ameaça