Tensão máxima no Manchester United com Maguire a discutir com Fred: «És um idiota do c...»

O Manchester United não foi foi além de um empate na visita ao Leeds United (0-0) e a incapacidade para chegar ao golo acabou por gerar momentos de tensão entre os jogadores.





Na defesa, segundo conta esta manhã a imprensa inglesa, Harry Maguire e Fred tiveram uma discussão em pleno relvado na segunda parte. O desentendimento foi subindo de tom e terminou com o capitão a dizer ao brasileiro "és um idiota do c...".Esta foi a segunda vez que Maguire discutiu com um companheiro de equipa em campo. No mês passado, num empate com o Crystal Palace, o defesa teve umaNo final do jogo de ontem, o treinador, Ole Gunnar Solskjaer, minimizou o incidente. "Temos um grupo em que os jogadores exigem muito uns dos outros. A exigência é alta, tanto nos treinos como nos jogos."