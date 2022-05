Tensão no treino do Man. United: ingleses avançam com cena de pancadaria entre dois jogadores

Diz o ditado que em "casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão" e, no delicado momento que o Manchester United atravessa, parece que pode mesmo aplicar-se o adágio popular. Revela o 'The Sun' que dois jogadores dos red devils chegaram a vias de facto no treino de quinta-feira, em Carrington, tendo trocado insultos e agressões físicas antes de serem rapidamente separados.O jornal não divulga a identidade dos jogadores e sublinha que os companheiros de equipa ficaram "chocados" com o sucedido. Mais: Ralf Rangnick pôs fim de imediato ao treino.Recorde-se que o Man. United sofreu uma pesada derrota na visita ao Brighton ( 4-0 ) e prepara agora o jogo com o Crystal Palace da última jornada da Premier League, marcado para o dia 22.