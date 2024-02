'The Ahletic' destaca época de Diogo Dalot: «Tem que estar na luta para ser o atleta do ano do Man. United»

O portal britânico 'The Athletic' lançou um artigo onde coloca Diogo Dalot entre os destaques do Manchester United. Uma fonte próxima dos red devils destaca o internacional português como muito trabalhador e maduro para sua idade. "O Cristiano Ronaldo teve um grande impacto nele. O Diogo ficou maravilhado, mas no bom sentido. Eles agora são amigos. Está a ter uma série de jogos muito bons nesta temporada e tem que estar na luta para ser o atleta do ano do clube", referiu a mesma fonte. O defesa luso também é notícia por ter assinado contrato com a Puma, abandonando a Nike.