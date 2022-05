'The Telegraph' avança que Ten Hag quer Ronaldo no plantel do Man. United na próxima época

O jornal inglês 'The Telegraph' avança esta sexta-feira que Erik Ten Hag, o o treinador que vai assumir o comando técnico do Manchester United na próxima época, quer contar com Cristiano Ronaldo no plantel.O jornal diz saber que o holandês considera que seria um disparate não manter o avançado que ainda tem mais um ano de contrato e cujos golos 'carregaram' o Man. United numa época que, sem eles, teria sido ainda mais dececionante.