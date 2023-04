Thomas Zilliacus desiste do Manchester United

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O empresário finlandês Thomas Zilliacus anunciou que desistiu da compra do Manchester United, decidindo retirar a proposta e considerando que os atrasos no processo de venda dificultarão a missão dos novos responsáveis na construção de uma equipa vencedora."Rejeitei a participação numa terceira ronda de licitações pelo United. Os atrasos vão tornar muito difícil para qualquer novo dono a construção de uma equipa vencedora na próxima época", referiu Zilliacus através das redes sociais, visando os atuais proprietários: "A licitação está a tornar-se numa farsa, com os Glazers a não mostrarem respeito pelo clube."