«Tomara que morras»: reveladas as mensagens que Antony trocou com a ex-namorada

Antony, extremo brasileiro do Manchester United, foi esta segunda-feira desconvocado da seleção canarinha para os jogos das eliminatórias do Campeonato do Mundo de 2026, após terem vindo a público alegadas agressões físicas à sua ex-namorada, Gabriela Cavallin. A saída do jogador da convocatória da seleção brasileira deu-se depois de o próprio atleta ter reagido a toda a polémica nas redes sociais."Em respeito aos meus fãs, amigos e familiares, sinto-me na obrigação de me manifestar publicamente sobre as falsas acusações de que tenho sido vítima. Desde o início tenho tratado este assunto com seriedade e respeito, prestando os devidos esclarecimentos perante a autoridade policial. O inquérito policial está sob segredo de justiça e, por isso, não posso tornar público o seu conteúdo. Contudo, posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que sou inocente das acusações feitas. A minha relação com a Sra. Gabriela era tumultuosa, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física. A cada momento, seja em depoimento ou em entrevista, ela apresenta uma versão diferente das acusações. Assim, venho de forma veemente negar as acusações feitas e informar que permaneço à inteira disposição das autoridades brasileiras para esclarecer o que for necessário. Confio que as investigações policiais em andamento irão demonstrar a verdade sobre a minha inocência", pode ler-se no comunicado que o jogador partilhou nas 'stories' do Instagram.No seguimento de toda esta polémica, foi tornado público o conteúdo de algumas das mensagens trocadas entre o casal, onde é possível ler Antony a insultar a atual ex-companheira, que o acusa de agressão física. "Estás a pedir desculpa da boca para fora e achas que estás certo. Fora todo o perdão que me deves pelos pontapés e agressões, pelo puxão que deste no meu cabelo que eu [até] caí no chão do teu closet", e acrescenta: "Pelo pontapé no corredor". Ao que Antony responde: "Perdão", como pode ler nas imagens acima.