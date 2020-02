Traição? A imagem que terá deixado Solskjaer com a pulga atrás da orelha

Solskjaer já esteve esta temporada em diversas ocasiões com um pé fora do Manchester United e vários nomes foram apontados como possíveis sucessores. Neste contexto, há agora um dado novo (no caso uma imagem) que pode indiciar o que está para acontecer no banco dos red devils, ainda que o mais provável seja que apenas se concretize na próxima temporada.





Mauricio Pochettino foi apanhado a ver o jogo entre Brentford e Leeds (empate a 1 golo) acompanhado por Neil Ashton, diretor de relações públicas e um dos mais próximos colaboradores de Ed Woodward, proprietário do Manchester United. Com isto dispararam os rumores que Pochettino, que está sem clube, será o próximo treinador do Man. United.Pochettino deixou o Tottenham em novembro na 14.ª posição da Premier League, dando lugar a Mourinho, depois de ter levado o clube, na temporada anterior, à final da Liga dos Campeões, e de ter levado o clube londrino sempre ao 'top-4'."Há vários clubes e projetos atraentes para eu dar início. Mas, para já, o mais importante para mim é limpar a minha cabeça depois de cinco anos e meio com o Tottenham. O meu objetivo é ter a habilidade de reconstruir-me e voltar a ter motivação. A minha intenção é voltar a treinar na Europa", disse no início de dezembro