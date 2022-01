Treinador do Man. United explica por que deu braçadeira de capitão a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo abraça esta segunda-feira, diante do Wolverhampton , um estatuto especial, já que apenas pela segunda vez comanda o Manchester United com o estatuto de capitão no seu braço. Antes da partida, Ralf Rangnick explicou a decisão tomada e abordou ainda a opção de deixar Bruno Fernandes fora da equipa para este duelo."É o jogador mais experiente, se contarmos o tempo total de ligação ao Man. United. A escolha seria entre ele e o David de Gea, mas quis que alguns jogadores tivessem a braçadeira, por isso acabei por escolhê-lo", explicou o técnico dos red devils, que por outro lado assumiu ter sido uma "decisão difícil" deixar Bruno Fernandes de fora. "É um dos nossos jogadores mais criativos, mas jogámos bem com o Burnley, por isso mantivemos a mesma formação desse jogo".