Treinador do Manchester United espera ter Ronaldo disponível para o jogo de amanhã

Ralf Rangnick, treinador do Manchester United, espera poder contar com Cristiano Ronaldo e Marcus Rashford para o jogo de amanhã, com o Brentford, na Premier League.Tanto o craque português como o avançado inglês não estiveram no último encontro, com o Aston Villa. Ambos treinaram ontem, juntamente com Paul Pobga, regressado de uma longa lesão, mas o treinador alemão mostrou algumas cautelas, até porque a equipa ainda tem outro treino em agenda para esta terça-feira."O Cristiano e o Marcus treinaram ontem, por isso acredito que vão trabalhar também hoje. Mas na conferência de imprensa antes do jogo com o Aston Villa eu estava convencido que o Cristiano estaria disponível e não esteve, o mesmo aconteceu com o Marcus. Depois do treino de hoje saberemos se estarão disponíveis."