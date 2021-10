Troy Deeney diz que Manchester United tem de se focar em Ronaldo: «É o melhor jogador»

Troy Deeney, jogador inglês do Birmingham (no Championship), de 33 anos, é mais uma voz a tentar explicar a crise por que passa o Manchester United na Premier League. O avançado - que recentemente escreveu uma biografia onde abordou a sua difícil infância - considera que os red devils não têm um onze definido e que Solskjaer devia orientar o jogo da equipa na direção de Cristiano Ronaldo.





"A minha maior frustração com o Manchester United é as pessoas dizerem que o clube tem muitas estrelas mas que não tem uma equipa. Fazendo comparações com o Manchester City ou com o PSG. A diferença para mim tem a ver com o modo como eles estão organizados. Todos têm grandes jogadores e muito dinheiro, há futebolistas no United a ganhar mais do que alguns do Chelsea ou do City. Então por que não são bem sucedidos? Tem tudo a ver com a gestão, com a construção, que é feita de cima para baixo. No meio disso tudo está o treinador, Ole Gunnar Solskjaer", explicou o jogador, citado pelo 'The Sun'."Parece que o primeiro objetivo deles é mostrar que estão ao nível do City, do Chelsea ou do Liverpool. E eles estão abaixo. Quando perdem toda a gente diz que 'o Ole não é o homem certo'. Quando ganham um par de jogos, já dizem que vão voltar à grandeza de outrora. A linha é muito ténue", explica.Depois, Deeney identifica o problema. "Penso que a maior frustração dos adeptos e não saberem quem é o melhor onze. Quando estão todos em forma, qual é a melhor equipa? Quem são os alas? Por que não joga o Jadon Sancho? Há muitas questões a serem respondidas. Se eu tivesse o Ronaldo aos 36 anos - e todos já vimos as suas estatísticas no que toca à pressão -, esperaria ter dois jogadores atrás dele com a missão de pressionar. Ele é o melhor jogador, é tão simples quanto isso. Joga com os teus melhores jogadores, pratica um estilo de jogo em que tires o melhor deles e pressiona quando tens bola."E a concluir, deixa uma reflexão: "Eu não alinho no discurso dos que pedem cabeças, mas é preciso reconhecer que o United, depois de três anos sob o comando do Ole, não tem um padrão de jogo, um estilo ou um onze estabelecido. Como é possível? Gastaram dinheiro para fazer o quê?"