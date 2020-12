«United aguentou Cristiano Ronaldo porque valia a pena, Pogba não vale. Livrem-se dele!»

Jamie Carragher aconselha o Manchester United a ver-se livre de Paul Pogba o mais rapidamente possível, após as declarações do empresário do internacional francês, Mino Raiola, a propósito do desejo de Pogba em 'mudar de ares' e deixar Old Trafford.





O antigo capitão do Liverpool considera Pogba "o jogador mais sobrevalorizado" que viu em toda a carreira. "Livrem-se dele. Estou a dizer isto há 12 meses. Penso que eles os dois [Pogba e Raiola] são uma desgraça. Perguntem ao Pogba o que ele sente", afirmou Carragher à Sky Sports."Hoje em dia, os agentes não são só agentes. São pais, melhores amigos, conselheiros financeiros, marcam férias, saem juntos... Raiola é o melhor amigo de Pogba, e Pogba está a par daquilo que lhe sai da boca. Se não estiver, o melhor era despedi-lo", disparou, garantindo que Pogba "não vale o problema que está a criar" e até deu um exemplo claro."Quando Cristiano Ronaldo estava no Manchester United, falava-se sempre de que ele ia para o Real Madrid, e quase todos sabiam que, eventualmente, iria para o Real Madrid. O Manchester United teve de aguentar com isso porque valia a pena o incómodo, era o Cristiano. Mas Pogba não vale a pena o incómodo. Livrem-se dele, rapidamente", rematou Carragher.