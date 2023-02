Van Basten critica transferência de Antony para o Man. United: «Confunde-se com as fintas que tenta fazer»

Marco Van Basten deixou, em declarações à televisão holandesa 'Ziggo Sport', críticas a Antony, extremo brasileiro do Manchester United, considerando que os red devils contrataram o jogador errado ao Ajax."O Antony tem as suas fintas, mas confunde-se muito com as coisas que tenta fazer. [Mohammed] Kudus tem muito mais técnica e sabe o que está a fazer. O Antony até pode ser mais rápido, mas o Kudus é mais inteligente e técnico", começou por dizer.E acrescentou: "É muito mais jogador de futebol, podes colocá-lo em qualquer zona do campo. É muito versátil. Na verdade, gosto muito mais dele do que de Antony. É muito mais divertido vê-lo jogar", rematou.Antony, recorde-se, é o segundo jogador mais caro da história do Manchester United, tendo, em agosto do ano passado, custado cerca de 95 milhões de euros aos cofres da formação inglesa.