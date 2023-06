Varane dá mote para a final da Taça de Inglaterra e atira: «Medo de Haaland? Porquê?»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Manchester City e Manchester United vão estar este sábado, pelas 15 horas, frente a frente na final da Taça de Inglaterra, num encontro que promete tensão - até pela rivalidade entre os dois clubes - e vários duelos interessantes, entre os quais o de Varane e Haaland. Em declarações ao 'Daily Mail', o central dos red devils reconhece a qualidade do adversário, mas garante não ter medo do norueguês."Medo de Haaland? Porquê? É um grande jogador e todos sabemos disso, mas o perigo do Manchester City está em todo o lado", começou por referir, antes de fazer uma antevisão à partida."O mais importante é acreditarmos. Não interessa se a equipa está em boa ou em má forma. Temos um desafio pela frente e temos de aceitar e encontrar uma maneira de vencer. Sabemos que somos capazes de derrotar qualquer adversário. [O Manchester City] É uma equipa muito completa. Podem marcar de bola parada, em posse de bola ou em transição. Claro que o Haaland é um dos grandes jogadores que têm, mas temos de responder mais ao coletivo e não tanto às individualidades", acrescentou.E finalizou, frisando que a "consistência" será o fator chave para o dérbi de Manchester: "Temos de ser consistentes durante os 90 minutos porque sabemos que tudo pode mudar em poucos segundos. Gosto de encarar grandes desafios, especialmente quando algo parece impossível. Quando o desafio é grande, sinto-me mais motivado", concluiu.Esta, refira-se, será a primeira vez que Manchester City e Manchester United se encontram na final da Taça de Inglaterra. O apito inicial está marcado para amanhã, pelas 15 horas.