Varane explica adeus à seleção francesa: «O jogador está a 'devorar' o homem»

Raphael Varane anunciou a retirada da seleção francesa e agora, numa entrevisa ao Canal+, revelou que tomou a decisão por se sentir assoberbado."Dei tudo, física e mentalmente", disse o defesa do Manchester United, de 29 anos. "Mas o alto nível é como uma máquina de lavar roupa, jogas a toda a hora e nunca paras."E prosseguiu: "Estamos com um calendário muito cheio, sempre a jogar. Agora sinto-me como se estivesse a sufocar, o jogador está a 'devorar' o homem."Varane decidiu retirar-se da seleção numa fase em que tudo levava a crer que seria o próximo capitão dos bleus, depois de o guarda-redes Hugo Lloris ter anunciado o adeus à equipa no mês passado.O defesa foi internacional em 93 ocasiões. Estreou-se na seleção do seu país em 2013.