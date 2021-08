Varane queria ficar a camisola 4 e Phil Jones recusou cedê-la

Apresentado oficialmente perante os adeptos do Manchester United no sábado, antes da goleada sobre o Leeds, Raphael Varane surgiu em campo com a camisola 19 nas suas mãos, mas a verdade é que o desejo do defesa francês nesse particular era outro. Segundo o 'Manchester Evening News', o ex-Real Madrid tencionava ficar com a 4, a mesma camisola que utiliza na seleção francesa, mas a sua vontade acabou por 'chocar' com a intenção de Phil Jones, que não terá acedido ao desejo do francês e não lhe cedeu a camisola.





Sem jogar há 19 meses, Jones há muito que não entra nas contas Ole Gunnar Solskjær, é o quinto na hierarquia de defesas centrais, mas nem isso o fez aceder ao pedido do novo colega de equipa, que assim terá de se contentar em ficar com a camisola 19 nesta sua aventura em solo inglês.