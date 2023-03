Varane revela os três clubes onde gostaria de terminar a carreira

Raphaël Varane, central francês do Manchester United que no mês passado deixou, aos 29 anos, a seleção do seu país , concedeu uma entrevista à 'GQ' onde, entre outros temas, revelou onde gostaria de terminar a carreira."Terminarei a carreira no Real Madrid, no Manchester United ou no Lens [as três equipas onde atuou profissionalmente]. O certo é que não jogarei em outro clube", assegurou.E acrescentou: "No Real Madrid parece-me complicado, porque não devo voltar. O mais provável é terminar aqui em Manchester ou no Lens. Jogo futebol desde os sete anos, portanto claro que há alguma apreensão, mas nenhum medo. Como todas as decisões na minha vida, é algo que acontecerá passo a passo e depois de uma reflexão cuidadosa".Varane, recorde-se, chegou à formação do Lens no início dos anos 2000, tendo representado o clube gaulês até 2011, ano em que se transferiu para o Real Madrid. Pelos merengues atuou 10 anos, até 2021 e, atualmente, joga em Inglaterra, pelo Manchester United.