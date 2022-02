«Varane tem sido terrível desde que chegou ao Manchester United»

Ter Maguire e Lindelof como 'concorrência' não tem sido fácil para Varane que tarde em impôr-se no Manchester United. Tim Sherwood não hesita em classificar o ex-Real Madrid de "péssimo" e espera que Rangnick tenha uma atitude... corajosa."Trata-se da melhor dupla de centrais. Harry Maguire é melhor com Lindelof. Se se fala de Raphael Varane temos de dizer que ele tem sido terrível desde que chegou ao clube. Têm Maguire que quer defender a linha média e Varane que quer defender mais lá em cima, por isso não estão nivelados um no outro", afirmou o ex-jogador e treinador à Sky Sport.E prosseguiu: "Quando Lindelof jogou na outra noite [vitória de 2-0 sobre Brighton], o United parecia melhor, eles pareciam melhor com aqueles dois. Trata-se de encontrar a melhor dupla. O treinador tem de ser forte e deixar de fora um jogador que ganhou a Liga dos Campeões e o Campeonato do Mundo".