Venda do Man. United por horas: qataris dizem que proposta de 6 mil milhões de euros foi aceite

A imprensa qatari revela que o Manchester United aceitou, nas últimas horas, uma oferta de cerca de seis mil milhões de euros pela venda do clube.Segundo o diário 'Al Watan', que de resto pertence à família do sheik do Qatar, a família Glazer, proprietária dos red devils, já deu luz verde para a transferência da entidade para o nome de Jassim bin Hamad bin Jassim, pelo que o acordo poderá ser oficializado nas próximas horas.Refira-se que, nos últimos dias, surgiram rumores de que Nasser Al-Khelaïfi, o presidente do PSG, poderia estar envolvido nesta proposta, algo que o próprio entretanto negou