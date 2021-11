Visto atrasa novo treinador e Carrick ainda vai orientar do Man. United frente ao Arsenal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O técnico interino Michael Carrick vai voltar a dirigir o Manchester United na Liga inglesa, na quinta-feira, frente ao Arsenal, uma vez que o novo treinador, Ralf Rangnick, ainda não recebeu visto de trabalho em Inglaterra.

"Ralf Rangnick foi anunciado como técnico interino na segunda-feira, mas, enquanto o clube continua com o processo do seu visto de trabalho, Carrick continuará no comando da equipa", informou o Manchester United, em comunicado.

Depois da saída de Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick assumiu provisoriamente a liderança da equipa, até à chegada de um novo técnico: na Liga dos Campeões, o ex-adjunto do norueguês conseguiu uma vitória por 2-0 em casa do Villarreal e no campeonato impôs um empate 1-1 na visita ao líder Chelsea.

Na segunda-feira Rangnick, de 63 anos, foi anunciado para assumir a missão até ao fim da época, sendo que ficará mais dois anos, mas como conselheiro do clube no qual alinham os futebolistas portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

O alemão esteve à frente do projeto do Leipzig, inicialmente e como treinador e posteriormente como coordenador técnico. Antes, tinha orientado o Schalke 04, Hoffenheim, Hannover e Estugarda.

O Manchester United é oitavo no campeonato inglês, com 18 pontos em 13 jornadas, a 12 do líder Chelsea, e na Liga dos Campeões já se apurou antecipadamente para os oitavos de final.