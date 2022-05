Zenit provoca Manchester United: «Isto é que é um troféu!»

Hey @ManUtd fans, this is what a trophy looks like! pic.twitter.com/XzxVMefZb3 — FC Zenit in English? (@fczenit_en) May 7, 2022

O Zenit, que se voltou a sagrar campeão russo, 'picou' o Manchester United nas redes sociais, fazendo referência a mais uma época dos red devils sem conquistar qualquer troféu."Olá, adeptos do Manchester United! Isto é que é um troféu", publicou a página em inglês do clube russo, numa imagem onde Andrey Mostovoy, avançado dos azuis, aparece lado a lado com a Taça do campeonato desse país.O Zenit, recorde-se, tem 12 pontos de avanço para o segundo classificado - o Dínamo Moscovo - com mais dois jogos para disputar no campeonato. Já o Manchester United está na 6.ª posição da Premier League e arrisca mesmo não ir às competições europeias na próxima época.