Andy Carroll vai ganhar por jogo disputado

Andy Carroll está de regresso ao Newcastle. O avançado inglês, de 30 anos, foi dispensado pelo West Ham no final da temporada passada e estava com dificuldades em conseguir colocação para a época 2019/20. O artilheiro que em janeiro de 2011 protagonizou uma das transferências mais caras de Inglaterra, sendo vendido pelo Newcastle ao Liverpool por 40 milhões de euros. No entanto, nos reds a sua carreira começou a decair.





Agora, Carroll está de regresso ao clube no qual estabeleceu a melhor performance da carreira, ao apontar 33 golos em 91 jogos pelos magpies, que representou de 2007 a 2010.Mas, este contrato vai ser algo diferente, já que o jogador vai oferir de um salário baixo, mas receberá prémios avultados por cada jogo disputado e mais objetivos. Uma forma de incentivar o dianteiro que nas últimas temporadas tem sido fustigado por lesões. Aliás, Carroll foi operado em abril, no entanto durante este verão esforçou-se bastante para voltar a competir a 100% e tem treinado com afinco, segundo a imprensa inglesa.