Benítez revela que Bruno Fernandes esteve perto do Newcastle depois de "problema" no Sporting

Antigo treinador do Newcastle, Rafa Benítez revelou que há dois anos, aquando de toda a situação em torno da invasão à Academia de Alcochete, os magpies estiveram muito perto de assegurar a contratação de Bruno Fernandes. De acordo com o técnico espanhol, que agora comanda os chineses do Dalian, o negócio só não avançou porque os ingleses não queriam ver-se envolvidos numa complicação judicial por causa da rescisão do contrato do médio.





"O Bruno Fernandes era um jogador que seguimos no Newcastle. Ele estava no Sporting e houve um problema no clube. Havia a chance de o contratarmos a custo zero. Estávamos a progredir, mas o problema é que a situação iria para tribunal e isso tornaria tudo mais complicado. O clube não queria envolver-se nessa situação", assumiu o espanhol, em entrevista ao 'The Times'.Falhada essa possibilidade, Bruno Fernandes voltaria ao Sporting e depois de várias exibições de bom nível rumaria a Manchester, onde tem sido determinante. "Tem sido crucial no United. Mudou tudo pela forma como joga, tanto a marcar como a assistir. Tem personalidade e tenta sempre encontrar os passes certos. Nos jogos mais recentes vimos a forma como pressionou com determinação e intensidade", elogiou.