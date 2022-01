Chris Wood é o segundo reforço do Newcastle neste mercado de inverno

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado internacional neozelandês Chris Wood é o mais recente reforço do Newcastle, com o jogador a chegar proveniente do Burnley, adversário na Liga inglesa de futebol, anunciaram os 'magpies'.

Segundo o Newcastle, o negócio renderá 28 milhões de euros ao Burnley, naquela que é a segunda contratação do Newcastle na 'janela' de transferências de janeiro, depois de garantir Kieran Trippier.

Depois de ficar sem Callum Wilson, lesionado, o Newcastle optou por pagar a clausula de rescisão de Chris Wood, de 30 anos, que esta época participou em 21 jogos do Burnley e marcou três golos.

Na Liga inglesa, Burnley e Newcastle, em 18.º e 19.º lugar, ambos com 11 pontos, estão em zona de descida de divisão.





