Craque do Newcastle proibido de conduzir durante seis meses após ser apanhado com o telemóvel ao volante

O 'The Sun' revela este sábado que Miguel Almirón, extremo do Newcastle, foi proibido de conduzir durante seis meses por não ter conseguido identificar, pela segunda vez, o condutor do seu veículo, quando este seguia com um telemóvel na mão.De acordo com a mesma fonte, as autoridades pediram informações ao uruguaio depois do condutor do seu Range Rover ter sido apanhado com um telemóvel, mas o jogador alegou que não sabia de quem se tratava. Em tribunal, ficou provado que existiam razões suficientes para acreditar que Almirón era, de facto, o condutor em questão.O avançado, de 29 anos, foi ainda multado em cerca de 750 euros.