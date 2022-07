Eddie Howe: «Estilo de jogo do Benfica adequa-se à Premier League»

Apesar de ter saído do Estádio da Luz derrotado pelo Benfica , o treinador do Newcastle mostrou-se satisfeito pela performance dos seus pupilos, num jogo que até o fez lembrar a 'sua' Premier League."Tivemos uma muito boa prestação hoje. Foi um jogo de grande qualidade, digno de Premier League e era o que precisávamos nesta fase de preparação para a temporada. A Liga portuguesa é muito forte tecnicamente. Vê-se pelo estilo de jogo do Benfica. O estilo adequa-se à Premier League. Olhamos para todas as Ligas ao redor do mundo, à procura de jogadores para o Newcastle", comentou o técnico.Howe deixou ainda elogios ao trabalho dos encarnados. "O Benfica teve um início forte na pré-época. É uma equipa muito boa, também em posse de bola. As duas equipas jogaram bem e foi um teste muito bom, contra um oponente forte. Esperamos estar prontos para a Premier League quando começar", finalizou.