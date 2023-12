Ingleses dizem que Newcastle pondera contratar David de Gea

O ‘Daily Mail’ avança esta segunda-feira que o Newcastle está a ponderar contratar David de Gea, guarda-redes que está sem clube depois de ter terminado o contratado com o Manchester United.Nick Pope, habitual titular na baliza dos magpies, lesionou-se no ombro no jogo deste sábado com os red devils e foi forçado a sair. De acordo com as informações do jornal inglês, Pope deverá ser alvo de uma intervenção cirúrgica e estará fora dos relvados durante 4 meses. Nas próximas 48 horas, o guardião será avaliado por médicos especialistas.A lesão de Nick Pode poderá obrigar o Newcastle a reforçar a baliza e, segundo o ‘Daily Mail’, David de Gea é uma das opções que está a ser analisada.