Jamaal Lascelles em cena de pancadaria na madrugada

Capitão do Newcastle United, Jamaal Lascelles ainda não cumpriu qualquer minuto esta época na Premier League – ficou no banco nos três jogos já realizados pelos magpies – mas não é por isso que deixou de ser protagonista neste início de temporada... fora de campo! É que a imprensa britânica revelou ontem que o defesa inglês, de 29 anos, envolveu-se em cenas de pancadaria numa rua de Newcastle na madrugada do dia 20, horas depois da derrota (0-1) com o Man. City. A polícia confirmou ontem que os confrontos ocorridos por volta das 4h00 estão a ser investigados, revelando que vários agentes estiveram no local mas os agressores já tinham escapado. Por isso, as autoridades pediram mesmo informações a quem pudesse ter presenciado a situação.

Segundo a imprensa, tudo terá acontecido no exterior de um bar e Lascelles estava acompanhado pelo irmão, de 19 anos, e por um amigo. Na sequência de uma discussão, o trio acabou por ser agredido por um grupo de indivíduos. Num vídeo revelado nas redes sociais, vê-se o jogador do Newcastle a lutar com os agressores, que terão mesmo ameaçado disparar uma arma. O amigo de Lascelles, que ficou inconsciente, foi levado depois para o hospital.