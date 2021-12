Lance do golo de Diogo Jota deixou treinador do Newcastle furioso: «Não podia acreditar...»

O Newcastle perdeu (1-3) na noite de quinta-feira [ontem] na receção ao Liverpool e o primeiro golo dos reds, com assinatura do avançado português Diogo Jota, tem sido alvo de críticas de Eddie Howe.Em declarações no final da partida, Eddie Howe, treinador dos magpies, apontou o dedo à atuação do árbitro Mike Dean, afirmando que o juiz inglês deveria ter interrompido o encontro quando um dos seus jogadores se encontrava deitado no relvado agarrado à cabeça, momentos antes de o luso apontar o 1-1 no marcador."Não fizemos tudo bem, isso é claro, mas também não tivemos sorte. O momento-chave do encontro penso que é muito claro. Não consigo entender como é que o Mike [Dean] não interrompeu o jogo. O Isaac estava literalmente agarrado à cabeça depois de um choque com outro jogador e isso resulta no lance do golo. Para mim, estava mais do que claro que o jogo teria de ser interrompido e não foi. Esse foi o momento-chave do jogo para mim", atirou o técnico do Newcastle, em declarações citadas pela imprensa desportiva inglesa no final da partida."Não podia acreditar no que estava a ver. A prioridade terá de ser sempre a segurança e o bem-estar dos jogadores, falámos muito sobre este tipo de lesões na cabeça e penso que hoje foi tomada uma decisão errada. Ele recebeu tratamento no relvado, retirado de dentro de campo e mesmo assim não parecia estar em si a 100 por cento", rematou.