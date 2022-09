Loris Karius assina pelo Newcastle a custo zero

?? #NUFC are pleased to announce the signing of Loris Karius on a short-term contract.



Welcome to Newcastle United, @LorisKarius! ???? — Newcastle United FC (@NUFC) September 12, 2022

Loris Karius, guarda-redes de 29 anos que terminou contrato com o Liverpool em julho, assinou a custo zero pelo Newcastle, anunciaram esta segunda-feira os magpies. De acordo com o comunicado no site oficial, o guardião alemão "acordou assinar até janeiro com opção de prolongar a ligação até ao final da época".Em declarações ao canal do clube, Karius mostrou-se "entusiasmado". "É uma boa oportunidade para mim, não demorei muito tempo a tomar a decisão. O Newcastle tem um grande treinador e joga um futebol atrativo. Senti que era o projeto certo para mim e estou entusiasmado por trabalhar com os treinadores e os meus novos colegas de equipa", destacou.Já o treinador, Eddie Howe, salientou que a experiência de Karius na Premier League terá um papel importante durante a época: "Temos o prazer de acrescentar o Loris ao nosso grupo de guarda-redes. É um excelente guarda-redes, com experiência na Premier League e na Europa. Vai proporcionar grande competititivade no plantel e ajudar durante uma parte importante da época."