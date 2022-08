Newcastle assina contrato de "longo termo" com Eddie Howe

O treinador inglês Eddie Howe prolongou contrato com o Newcastle, clube a que chegou na última época com o objetivo de tirar a equipa da zona de despromoção na Liga inglesa.

O técnico, de 44 anos, assumiu no final de novembro o comando dos magpies, quando ocupavam o 20.º e último lugar na Premier League, mas no final terminaram em 11.º, a meio da tabela e 14 pontos acima dos lugares de descida.

"É uma grande sensação comprometer o meu futuro com este clube incrível. Estamos ainda no início da nossa caminhada, mas é um momento entusiasmante para fazer parte do Newcastle United. Estou entusiasmado com um futuro em conjunto", disse o técnico, citado pelo clube, mas sem que tenha sido divulgada a duração do novo vínculo, de "longo termo".

Em outubro de 2021 o clube foi comprado por um fundo de investimento saudita e, com saúde financeira, procura aproximar-se dos clubes de topo em Inglaterra, embora, face às regras financeiras da UEFA, não possa gastar de forma indiscriminada.

"Não temos essa rédea livre, que talvez tenha passado na imprensa, que podemos assinar com quem queremos e pagar transferências e salários exorbitantes", advertiu Eddie Howe, assinalando que o clube procura ser criativo e inteligente.