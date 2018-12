Newcastle cancela Natal

O Newcastle cancelou o Natal, pelo segundo ano consecutivo. Ou melhor, o jantar de Natal do plantel de Rafa Benítez, que atualmente ocupa o 15º posto na Premier League. A decisão do cancelamento do evento, agendado para este sábado, após o embate com o Huddersfield, foi do capitão Jamaal Lascelles, à semelhança do sucedido em 2017, devido à pobre carreira dos magpies no campeonato."Este grupo de jogadores, que no ano passado cancelou a festa, compreende e tem noção de que não a coisa certa a fazer. Eles têm estado bem e penso que os adeptos vão apreciar que eles se mantenham totalmente focados nisso mesmo. Eles são bastantes responsáveis", garantiu, à imprensa inglesa, o espanhol Rafa Benítez, eleito treinador do mês de novembro na Premier League."Para nós, cada jogo é uma final. Temos de abordar cada partida a pensar que um ponto pode fazer toda a diferença no final da temporada. Precisamos de vencer as equipas que estão próximas de nós no fundo da tabela", finalizou Benítez.