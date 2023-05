Newcastle consolida candidatura à Champions com goleada sobre o Brighton

O Newcastle ganhou esta quinta-feira em casa ao Brighton, por 4-1, numa partida em atraso da 25.ª jornada da Liga inglesa, com os magpies a solidificarem o terceiro lugar que dá bilhete para a Liga dos Campeões.

Dois golos na primeira parte, da autoria de Deniz Undav (autogolo aos 22') e Dan Burn (45'+4), e mais dois na segunda, concretizados por Callum Wilson (89') e Bruno Guimarães (90'+1), deram a vitória ao Newcastle, com os visitantes a alcançarem o golo de honra aos 51 por intermédio de Deniz Undav, que se redimiu da falha do primeiro tempo.

Com os três pontos, o Newcastle soma 69 pontos em 36 partidas, mais três do que o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, última equipa em posição de Champions, e menos 12 do que o Arsenal (81) e menos 16 do que o líder Manchester City (85), de Bernardo Silva e Rúben Dias.

Já o Brighton é sexto classificado, com 58 pontos, prosseguindo em lugar de acesso à Liga Europa.