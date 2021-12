Newcastle quer Wijnaldum

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em apuros na Premier League, o Newcastle está empenhado em reforçar-se em janeiro e o médio Wijnaldum, pouco utilizado no PSG, é uma forte hipótese. Isco é outro dos alvos do clube inglês. O médio espanhol termina contrato com o Real Madrid em junho de 2022 e não conta para o técnico Carlo Ancelotti.