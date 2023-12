Nick Pope ausente quatro meses por lesão

O guarda-redes Nick Pope, do Newcastle, vai ser operado a uma lesão no ombro, contraída nos minutos finais do triunfo frente ao Manchester United (1-0), e vai ficar afastado cerca de quatro meses, adiantou hoje o clube.

"Ele está obviamente triste, porque temos jogos importantes pela frente e o Europeu no horizonte. Não há dúvida de que tem de ser operado e que ficará de baixa por algum tempo, cremos que cerca de quatro meses", confirmou o treinador do Newcastle, Eddie Howe.

Com a ausência de Nick Pope, o Newcastle fica apenas com dois guarda-redes no plantel principal, o eslovaco Martin Dubravka e o alemão Loris Karius, pelo que não descarta a possibilidade de reforçar a baliza no mercado de inverno.

Nick Pope, que tem assumido um papel de destaque na equipa do Newcastle, atual sexto classificado da Premier League, pode ainda regressar a tempo de participar no Euro2024, a decorrer de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha.

O guarda-redes dos 'magpies', de 31 anos, conta 10 presenças na baliza da seleção dos 'três leões', cuja titularidade tem sido entregue a Jordan Pickford, do Everton.