Paulo Fonseca soma pontos no Newcastle

Ganha cada vez mais força a possibilidade de Paulo Fonseca vir a orientar o Newcastle. O português de 48 anos é apontado como o principal candidato a render Steve Bruce e a imprensa inglesa garante que as negociações estão avançadas. De acordo com o ‘The Telegraph’, o ex-treinador da Roma já esteve reunido com elementos ligados à direção do Newcastle, nomeadamente com Amanda Staveley, a nova diretora executiva e uma das responsáveis pelo acordo da aquisição do clube por parte do consórcio saudita. O novo dono do Newcastle, Yasir Al-Rumayyan, terá a última palavra, mas a imprensa britânica adianta que Fonseca deixou boas indicações junto dos responsáveis. Em cima da mesa, estará a proposta de um salário anual de 7M€ para o português.

Além de Fonseca, os magpies pensam ainda em Eddie Howe (ex-Bournemouth), Roberto Martínez (selecionador da Bélgica), Frank Lampard (ex-Chelsea) e Lucien Favre (ex-Dortmund). Para já, o plantel está a cargo de Graeme Jones. "Falei com os donos do clube e pediram-me só para assumir a equipa de forma interina nos próximos dois jogos, contra o Crystal Palace e o Chelsea, em casa", revelou.