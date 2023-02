Reforço do Newcastle corre o risco de ser preso

O jornal inglês 'The Sun' noticia este sábado que Anthony Gordon, extremo de 21 anos que o Newcastle garantiu neste mercado de inverno por 45,6 milhões de euros junto do Everton, corre o risco de ser preso.O jogador foi na última segunda-feira inibido de conduzir durante seis meses, por se recusar a revelar, quando inquirido pelas autoridades, quem conduzia o seu carro em duas ocasiões. Em causa estão questões de estacionamento e excesso de velocidade.Mas apenas dois dias depois de lhe ter sido aplicada a punição, Anthony Gordon foi visto a conduzir o seu Mercedes G-Wagon, avaliado em mais de 100 mil euros, na companhia da namorada no centro de Londres.Gordon incorre numa pena de 6 meses de prisão, segundo acrescenta o 'The Sun'. "Que forma de começar no Newcastle. Corre o risco de ser preso", contou fonte do clube ao jornal.Ontem, acrescenta o jornal, foi a namorada que o conduziu ao treino.