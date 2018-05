Martin Skrtel está a decidir o futuro, mas parece bem seguro que vai estar nas Ilhas Britânicas nas próximas temporadas. O jogador de 33 anos ainda tem um ano de contrato com os turcos do Fenerhbace e foi ligado a uma possível transferência rumo aos escoceses do Rangers. Contudo, Rafa Benítez pode entrar na jogada...

De acordo com o The Cronicle, o treinador espanhol do Newcastle, que até trabalhou com Skrtel no Liverpool, pretende reforçar o setor mais recuado da turma magpie com um elemento experiente e vê no eslovaco uma excelente opção.

Continuar a ler

Ou seja, o raçudo central poderá optar entre reencontrar o antigo companheiro Steven Gerard, que agora comanda o Rangers, ou Benítez, com o qual trabalhou no Liverpool, emblema onde realizou 250 jogos.

Autor: João Seixas