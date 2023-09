Defesa do Nottingham Forest suspenso por cinco meses após violar regras de apostas por... 375 vezes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa esquerdo Harry Toffolo foi suspenso por cinco meses e multado em quase 21 mil libras (24,4 mil euros), após ter confessado 375 violações das regras de apostas da Federação Inglesa de Futebol. As irregularidades aconteceram entre 2014 e 2017, numa altura na qual o atual jogador do Nottingham Forest estava vinculado ao Norwich City, mas onde apenas jogou como emprestado em Swindon Town, Rotherham United, Peterborough United e Scunthorpe United.Internacional inglês até aos Sub-20, Toffolo assumiu as violações e agora estará impedido de ajudar a sua equipa até 2024. Esta época, refira-se, ainda não tinha disputado qualquer minuto, isto depois de na última temporada ter feito 19 partidas.