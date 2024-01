Giovanni Reyna reforça Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo por empréstimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista internacional norte-americano Giovanni Reyna vai reforçar o Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, por empréstimo dos alemães do Borussia Dortmund, confirmou hoje a equipa da Liga inglesa de futebol.

"O Nottingham Forest tem o prazer de anunciar a contratação de Gio Reyna, do Borussia Dortmund. O jogador de 21 anos foi emprestado ao clube até ao final desta temporada", revelou o emblema, 16.º classificado da Premier League, no seu site oficial.

Giovanni Reyna, que tem cidadania inglesa por ter nascido em Sunderland, Inglaterra, quando o seu pai, o antigo internacional norte-americano Claudio Reyna, representava o clube local, e também possui nacionalidade portuguesa, soma 24 internacionalizações e sete golos pela seleção norte-americana.

Oriundo do New York City FC, o avançado chegou a Dortmund em 2019 ainda júnior e, desde então, soma 121 encontros e 17 golos pela equipa principal do Borussia.

Na temporada em curso, foi gradualmente perdendo espaço nas primeiras escolhas do quarto classificado da Bundesliga, registando apenas uma titularidade em 11 jogos na liga alemã.

No Nottingham Forest, Giovanni Reyna vai ser orientado pelo treinador português Nuno Espírito Santo e partilhar balneário com o lateral-esquerdo internacional português sub-21 Nuno Tavares.