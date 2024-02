Mats Sels reforça Nottingham Forest de Espírito Santo

O guarda-redes belga Mats Sels, que alinhava em França no Estrasburgo, é reforço do Nottingham Forest, do técnico português Nuno Espírito Santo, anunciou esta quinta-feira o emblema da Premier League.

Sels, de 31 anos, assinou um contrato por três épocas e meia, até junho de 2027, e regressa ao futebol inglês, depois de ter representado o Newcastle, na altura na segunda divisão, em 2016/17.

O guardião internacional belga estava há seis temporadas no Estrasburgo e, esta época, era o capitão de equipa.

Antes, Sels defendeu as redes do Anderlecht, do Gent e do Lierse, seu clube de formação.

Em Nottingham, o belga vai encontrar, além de Espírito Santo, os portugueses Nuno Tavares e Rodrigo Ribeiro, este último emprestado pelo Sporting no mercado de inverno.